Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Dış İlişkiler Kurulu Üyesi, hemşehrimiz Yunus Kabal’dan, Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın’ın maçlara ücretsiz girişle ilgili yaptığı açıklamalara destek geldi. Kabal, yaptığı açıklamada, maçlara ücretsiz girişlerin Anadolu kulüplerinin kanayan yarası olduğuna dikkat çekti.

Oğuzhan Yalçın’ın babası, Gençlerbirliği Başkanı Mehmet Yalçın’la birlikte 2006 yılında Çorumspor’da yöneticilik yaptığı hatırlatan Yunus Kabal, “Oğuzhan Başkan eksik bile söyledi. Oğuzhan kardeşimi bu açıklamasından dolayı eleştirmek insafsızlıktır. Bakıyorsunuz, 300-500 kişi protokolde. Protokole girecek insanların sıfatları ve makamları belli. Ama, hakimin, savcının, valiliğin, belediyenin, müdürün, sivil toplum örgütlerinin, partilerin ve hatta polislerin ne kadar tanıdıkları varsa bedava maç izleme gayretinde. İstisnalar vardır, onlar da zaten kaideyi bozmaz. Bu durum özellikle Anadolu takımlarımızın kanayan bir yarasıdır.

Bizim Çorumlular takımımıza gerektiği şekilde katkı vermiyor. İhracat olarak Türkiye 14’üncüsüyüz, bu gurur verici bir tablo. Özellikle iş dünyamızın destek konusunda daha duyarlı olmasını rica ediyorum. Herkesin biletini alıp maça girmesi son derece önemli. Vali, Belediye Başkanı, milletvekilleri, parti il başkanları ve üst düzey bürokratlar, askeri temsilciler ve sendika başkalarına 3’er 5’er davetiye verilir bu gayet normal. Ama suiistimal yapılmasın. Çorum FK, Oğuzhan Yalçın’ın değil tüm Çorum’un ve Çorumluların takımıdır. Takımıza destek olalım. Çorumspor’a Süper Lig yakışır. O zaman şehrimizin havası bile değişir. Tüm esnafımıza çok ciddi katkısı olur. Futboldan daha büyük reklam aracı olamaz. Kısaca, genç Başkanımıza destek olalım. Elimizden geleni yapalım. Birlikten kuvvet doğar” dedi.