Çorumlu karikatürist Altan Özeskici’nin yönettiği Tebeşir Karikatür Dergisi'nin 43. sayısı interaktif olarak yayınlandı.

Bu sayıda, Özeskici’nin öğrencilerinden "Havalimanı" karikatürleri,

Sinop-Boyabat yarışmasında uluslararası ödül kazanan "Deprem" karikatürleri, ustalardan da Cemalettin Güzeloğlu ve Semih Poroy’un karikatürleri yer alıyor.

Öte yandan, Bergama’da öğretmenlik görevine devam eden Altan Özeskici, Bergama Bilim ve Sanat Merkezi’nin Bergama Karkikatür Atölyesi Dergisi’nin de danışmanlığını yürütmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde, derginin 3. sayısı interaktif olarak çıktı.