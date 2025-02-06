Mobilyacı esnafından Merhum Aydın Zihar ve Merhume Ruhiye Zihar'ın oğulları, merhum Yüksel Kaleli ve Merhume Yıldız Kaleli'nin damatları, Gazi Eczanesi sahibi eczacı Özgür Zihar'ın eşi, İnşaat Mühendisi Erdem Zihar'ın ağabeyi, Noyan ve Beyza Zihar'ın babaları olan Eftal Zihar evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu Çorum Özel Hastanesi’ne kaldırıldığı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Merhumun cenazesi, muhtemelen yarın Ulumezar’da toprağa verilmesi bekleniyor.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.