TBMM Genel Kurulu’nda 28. Yasama yılı 2. Dönemi Başkanlık Divanı üyeleri ve komisyon üyeleri belirlendi. TBMM Başkanlık Divanı ve komisyon üyeleri belirlendi. TBMM Başkanlık Divanı üyeleri şöyle: "CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan."

Katip Üyelikler: "CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan, AK Parti Afyonkarahisar İbrahim Yurdunuseven, AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk Denizli, CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, Yeni Yol İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar."

İdare Amirlikleri: "MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti İzmir Milletvekili Fehmi Alpay Özalan, CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Eyyüpoğlu."



TBMM’de ayrıca komisyon üyeleri de belirlendi. Buna göre AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, İçişleri Komisyonu; AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya Adalet Komisyonu; CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız KİT Komisyonu üyeliğine seçilirken, AK Parti Ankara Milletvekili hemşehrimiz Murat Alparslan ise Anayasa Komsiyonu’na girmeyi başardı.

TBMM’deki Komisyon üyeliklerine şu isimler seçildi:

ADALET KOMİSYONU: “AK Parti: Ömer Özmen, Emine Yavuz Gözgeç, Oğuzhan Kaya, Nurettin Alan, Şengül Karslı, Cüneyt Yüksel, Selman Oğuzhan Eser, Halil Uluay, Bülent Tüfenkci, Orhan Kırcalı, Mustafa Arslan, Fahrettin Tuğrul, Saffet Bozkurt CHP: Aliye Coşar, Süleyman Bülbül, Turan Taşkın Özer, İsmail Atakan Ünver, İnan Akgün Alp, Gizem Özcan, Cumhur Uzun DEM Parti: Onur Düşünmez, Dilan Kunt Ayan, Zülküf Uçar MHP: Halil Öztürk, Yücel Bulut İYİ Parti: Hakan Şeref Olgun ve Yeni Yol Partisi: İdris Şahin”

ANAYASA KOMİSYONU; “AK Parti: Haluk İpek, Murat Alparslan, Mustafa Köse, Serap Yazıcı Özbudun, Osman Mesten, Cahit Özkan, Abdurrahim Fırat, Celalettin Köse, Adem Yeşildal, Rabia İlhan, Cem Şahin, Mustafa Hamarat, Yusuf Beyazıt CHP: Umut Akdoğan, Bülent Tezcan, Servet Mullaoğlu, Zeynel Emre, Gökçe Gökçen, Sevda Erdan Kılıç, Barış Bektaş DEM Parti: Mehmet Rüştü Tiryaki, Meral Danış Beştaş, Mithat Sancar MHP: Feti Yıldız, Muhammed Levent Bülbül, İYİ Parti: Uğur Poyraz ve Yeni Yol Partisi: Sadullah Ergin”

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU: “AK Parti: Mesut Bozatlı, Ali Şahin, Cantürk Alagöz, Müşerref Pervit Tuba Durgut, İsmail Emrah Karayel, Murat Cahid Cıngı Meryem Göka, Abdurrahman Babacan, Ahmet Mücahit Arınç, Emre Çalışkan, Çiğdem Karaaslan, Abdulkadir Emin Önen, Burhan Kayatürk, CHP: Özgür Erdem İncesu, Aysu Bankoğlu, Jale Nur Süllü, Servet Mullaoğlu, Yüksel Taşkın, Fahri Özkan, DEM Parti: Ceylan Akça Cupolo, Osman Cengiz Çandar, Ayşegül Doğan, MHP: Zuhal Karakoç Dora, Konur Alp Koçak, İYİ Parti: Lütfü Türkkan ve Yeni Yol Partisi: Mustafa Kaya”

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU; “AK Parti: Kaan Koç, Seda Sarıbaş, Ferhat Nasıroğlu, Halil Eldemir, Mustafa Oğuz, Ayhan Gider, Şamil Ayrım. Hulusi Şentürk, Ali İnci, Mer Gül, Cevahir Asuman Yazmacı, Adil Karaismailoğlu, Vehbi Koç, CHP: Adnan Beker, Sururi Çorabatır, Aykut Kaya, Hüseyin Yıldız, Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Gülcan Kış, Ulaş Karasu, DEM Parti: Zeynep Oduncu Kutevi, George Aslan, Sabahat Erdoğan Sarıtaş, MHP: Semih Işıkver, Ertuğrul Gazi Konal, İYİ Parti: Yavuz Aydın ve Yeni Yol Partisi: Mehmet Atmaca”

ÇEVRE KOMİSYONU: “AK Parti: Muhammet Müfit Aydın, Emel Gözükara Durmaz, Mehmet Galip Ensarioğlu, Abdulkadir Özel, Nilhan Ayan, Ömer Oruç Bilal Debgici, Sami Çakır, Tahir Akyürek, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Kadem Mete, Mehmet Emin Şimşek, Yusuf Ziya Yılmaz, Gökhan Diktaş, CHP: Deniz Demir, Semra Dinçer, Gürsel Erol, Cemal Enginyurt, Nimet Özdemir, Vecdi Gündoğdu, DEM Parti: İbrahim Akın, Perihan Koca Doğan, Ayten Kordu, MHP: Sadir Durmaz, Ekrem Gökay Yüksel, İYİ Parti: Hasan Toktaş ve Yeni Yol Partisi: Doğan Demir”

DİJİTAL MECRALAR KOMİSYONU: “AK Parti: Lütfiye Selva Çam, Zeynep Yıldız, Nazım Elmas, Seyithan İzsiz, Büşra Paker, Şebnem Bursalı, Ayşe Böhürler, Muammer Avcı, CHP: Okan Konuralp, Hasan Öztürk, Yüksel Mansur Kılınç, Ahmet Tuncay Özkan, DEM Parti: Sevilay Çelenk Özen, Burcugül Çubuk, MHP: Levent Uysal, İYİ Parti: Mehmet Mustafa Gürban ve Yeni Yol Partisi: Elif Esen”

DİLEKÇE KOMİSYONU; “AK Parti: Sunay Karamık, Behiye Eker, Mehmet Selim Ensarioğlu, Yıldız Konal Süslü, Ahmet Ersagun Yücel, Ahmet Salih Dal, Abdürrahim Dusak, CHP: Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Ahmet Baran Yazgan, İbrahim Arslan, DEM Parti: Ali Bozan, MHP: Mehmet Taytak, İYİ Parti: Turan Yaldır ve Yeni Yol Partisi: Ertuğrul Kaya”

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU: AK Parti: Ahmet Fethan Baykoç, Asuman Erdoğan, Fuat Oktay, Mustafa Canbey, Mahmut Rıd Nazırlı, Derya Bakbak, Derya Ayaydın, Seda Gören Bölük, Sena Nur Çelik Kanat, Zafer Sırakaya, Oğuz Üçüncü, Ceyda Bölünmez Çankırı, Ziya Altunyaldız, CHP: Bilal Bilici, Talih Özcan, Utku Çakırözer, Mehmet Güzelmansur, Yunus Emre, Oğuz Kaan Salıcı, Namık Tan, DEM Parti: Ceylan Akça Cupolo, Serhan Eren, Berdan Öztürk, MHP: Kamil Aydın, İsmail Özdemir, İYİ Parti: Metin Ergun ve Yeni Yol Partisi: Hasan Karal”

GÜVENLİK VE İSTİHBARAT KOMİSYONU: “AK Parti: Serkan Bayram, Yahya Çelik, Osman Sağlam Karaman, Veysal Tipioğlu, Cemil Yaman, Hasan Ekici, Tamer Akkal, Murat Kaya, CHP: Hasan Öztürkmen, Yüksel Mansur Kılınç, İsmail Atakan Ünver, Süreyya Öneş Derici, DEM Parti: Hüseyin Olan, Sümeyye Boz Çakı, MHP: Tamer Osmanağaoğlu, İYİ Parti: Hüsmen Kırkpınar ve Yeni Yol Partisi: Cem Avşar”

İÇİŞLERİ KOMİSYONU: “AK Parti: Osman Gökçek, Kemal Çelik, Turan Bedirhanoğlu, Yusuf Ahlatcı, Azmi Ekinci, İsmail Erdem, Süleyman Soylu, Mevlüt Kurt, Mehmet Şahin, Şaban Çopuroğlu, İhsan Koca, Mehmet Faruk Pınarbaşı, Arslan Tatar, CHP: Evrim Karakoz, Yaşar Tüzün, Melih Meriç, Erdoğan Toprak, Mehmet Salih Uzun, Ali Öztunç, Murat Çan, DEM Parti: Ömer Faruk Hülakü, Çiçek Otlu, Kamuran Tanhan, MHP: Ahmet Erbaş, Mehmet Celal Fendoğlu, İYİ Parti: Ömer Karakaş ve Yeni Yol Partisi: Birol Aydın”

İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU: “AK Parti: Mustafa Alkayış, Atay Uslu, Mustafa Yavuz, Mehmet Sait Yaz, Suat Pamukçu, Adem Yıldırım, Mahmut Atilla Kaya, Ahmet Gökhan Sarıçam, Ahmet Salih Dal, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Derya Yanık, Harun Mertoğlu, Meliha Akyol, CHP: Gülizar Biçer Karaca, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Kadri Enis Berberoğlu, Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, Mahmut Tanal, Sibel Suiçmez, DEM Parti: Beritan Güneş Altın, Kamuran Tanhan, Nevroz Uysal Aslan, MHP: Musa Küçük, Naci Şanlıtürk, İYİ Parti: Yüksel Selçuk Türkoğlu ve Yeni Yol Partisi: İrfan Karatutlu”

KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU: “AK Parti: Ruken Kilerci, Tuba Vural Çokal, Ayhan Salman, Yusuf Ahlatcı, Suna Kepolu Ataman, Fatma Öncü, Nurettin Alan, Seda Gören Bölük, Şebnem Bursalı, Fatma Serap Ekmekci, Ayşe Böhürler, Çiğdem Erdoğan, Çiğdem Koncagül, CHP: Reşat Karagöz, Aliye Timisi Ersever, Gamze Taşcıer, Aliye Coşar, Türkan Elçi, Ayça Taşkent, DEM Parti: Adalet Kaya, Özgül Saki, Sümeyye Boz Çakı, MHP: Ayşe Sibel Ersoy, Pelin Yılık, İYİ Parti: Selcan Taşcı ve Yeni Yol Partisi: Elif Esen”

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KOMİSYONU; “AK Parti: Hüseyin Özhan, Mustafa Savaş, İsmail Ok, Ali Taylan Öztaylan, Yüksel Coşkunyürek, Fatma Aksal, Süleyman Karaman, Bünyamin Bozgeyik, Ali Temür, Osman Zabun, Durmuş Ali Keskinkılıç, Dursun Ataş, Sayın Bayar Özsoy Mehmet Demir, Ali Kıratlı, Kayhan Türkmenoğlu , CHP: Orhan Sümer, İzzet Akbulut Burdur, Mehmet Tahtasız, Mustafa Sarıgül, Ali Gökçek, Özgür Karabat, Mahir Polat, Deniz Yavuzyılmaz , DEM Parti: Mehmet Zeki İrmez, Mahmut Dindar, Gülderen Varli, MHP: Mevlüt Karakaya, Lütfi Kaşıkçı, İbrahim Ethem Sedef, İYİ Parti: Mehmet Akalın, Lütfullah Kayalar ve Yeni Yol Partisi: Necmettin Çalışkan”

MİLLİ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU; “AK Parti: Zehranur Aydemir, Ercan Öztürk, Mehmet Emin Öz, Ayşen Gürcan, Kemal Karahan, Mustafa Hulki Cevizoğlu, Yücel Arzen Hacıoğulları, Mehmet Akif Yılmaz, Latif Selvi, İbrahim Ufuk Kaynak, Nazım Maviş, Rukiye Toy, Yılmaz Büyükaydın, CHP: İsmet Güneşhan, Elvan Işık Gezmiş, Hikmet Yalım Halıcı, Fethi Açıkel, Suat Özçağdaş, Ali Fazıl Kasap, Mustafa Adıgüzel, DEM Parti: Yılmaz Hun Iğdır, Kezban Konukçu, Perihan Koca, MHP: Saffet Sancaklı, İlyas Topsakal, İYİ Parti: Şenol Sunat ve Yeni Yol Partisi: Mehmet Karaman”

Milli Savunma Komisyonu: “AK Parti: Mustafa Nedim Yamalı, İbrahim Ethem Taş, Feyzi Berdibek, Refik Özen, Ayhan Salman, Mehmet Uğur Gökgöz, Mehmet Ali Çelebi, Hulusi Akar, Mustafa Kaplan, Abdullah Ağralı, Ünal Karaman, Muhammed Avcı, Mehmet Ali Cevheri, CHP: Uğur Bayraktutan, Özgür Ceylan, Aşkın Genç, Metin İlhan, Seyit Torun, Tahsin Becan, Eylem Ertuğ Ertuğrul, DEM Parti: Mehmet Kamaç, Onur Düşünmez, Vezir Çoşkun Parlak, MHP: Zuhal Karakoç Dora, Konur Alp Koçak, İYİ Parti: Adnan Şefik Çirkin ve Yeni Yol Partisi: Medeni Yılmaz”

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU: “AK Parti: Resul Kurt, Hüseyin Altınsoy, Orhan Yeğin, Ahmet Kılıç, Nilgün Ök, Ejder Açıkkapı, Yaşar Kırkpınar, Necmettin Erkan, Orhan Erde, Seydi Gülsoy, Ertuğrul Kocacık, Ersan Aksu, Mehmet Muş, İsmail Güneş, Süleyman Şahan, CHP: Cavit Arı, Mustafa Erdem, Rahmi Aşkın Türeli, Cevdet Akay, Veli Ağbaba, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Tahsin Ocaklı, DEM Parti: Heval Bozdağ, Hakkı Saruhan Oluç, Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, MHP: İsmail Faruk Aksu, Mustafa Baki Ersoy, Mustafa Kalaycı, İYİ Parti: Ayyüce Türkeş Taş, Erhan Usta ve Yeni Yol Partisi: Sadullah Kısacık”

SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU: “AK Parti: Hasan Arslan, Vedat Bilgin, Tuba Vural Çokal, Orhan Ateş, Zeki Korkutata, Erol Keleş, Ümmügülşen Öztürk, Sevan Sıvacıoğlu, Tuba Köksal, Sadettin Hülagü, İsmail Çağlar Bayırcı, Hakan Aksu, Cüneyt Aldemir, CHP: Aylin Yaman, Serkan Sarı, Kayıhan Pala, Gamze Akkuş İlgezdi, Mühip Kanko, Selma Aliye Kavaf, Ali Karaoba, DEM Parti: Hüseyin Olan, Sevilay Çelenk Özen, Ömer Faruk Gergerlioğlu, MHP: Fevzi Zırhlıoğlu, Pelin Yılık, İYİ Parti: Ahmet Eşref Fakıbaba ve Yeni Yol Partisi: Sema Silkin Ün”

SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU: “AK Parti: Faruk Aytek, Yusuf Ziya Aldatmaz, Mustafa Varank, Şahin Tin, İdris Nebi Hatipoğlu, İrfan Çelikaslan, Mehmet Eyup Özkeçeci, Bayram Şenocak, Adem Çalkın, Mustafa Hakan Özer, Cevahir Uzkurt, Abdulkadir Akgül, Ahmet Çolakoğlu, CHP: Türker Ateş, Şeref Arpacı, Ednan Arslan, Seda Kâya Ösen, Ümit Özlale, Nail Çiler, Talat Dinçer, DEM Parti: Öznur Bartin, Celal Fırat, Ömer Öcalan, MHP: Abdurrahman Başkan, İzzet Ulvi Yönter, İYİ Parti:Rıdvan Uz ve Yeni Yol Partisi: Mesut Doğan”

TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU; “AK Parti: Abdullah Doğru, Ruken Kilerci, Hasan Çilez, Adem Korkmaz, Vahit Kirişçi, Mehmet Baykan, Muhammed Adak, Faruk Kılıç, Yakup Otgöz, Süleyman Özgün, Lütfi Bayraktar, Hikmet Başak, Mestan Özcan, CHP: Ayhan Barut, Orhan Sarıbal, Bekir Başevirgen, Hasan Ufuk Çakır, Ömer Fethi Gürer, Barış Karadeniz, İlhami Özcan Aygun, DEM Parti: Nejla Demir, Ferit Şenyaşar, Sinan Çiftyürek, MHP: Muharrem Varlı, Hilmi Durgun, İYİ Parti: Burhanettin Kocamaz ve Yeni Yol Partisi: Şerafettin Kılıç”