Hakan Yozcu’nun “Folklorcunun Bir Günü” adlı iki perdelik komedi türündeki oyun 16-17 Haziran 2025 tarihlerinde Eğitim Sen Çorum Şubesi Tiyatro Topluluğu tarafından izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Sanatın toplumsal dönüşümdeki gücüne dikkat çeken Eğitim Sen Çorum Şubesi, yalnızca emek ve eğitim alanında değil; aynı zamanda sanat, düşünce ve aydınlanma mücadelesinde de aktif bir rol üstleniyor. “Kültür Sanat Günleri” kapsamında düzenlenen etkinliklerle üyeler ve vatandaşlar tiyatro ve müziğin birleştirici gücü etrafında bir araya geliyor.

Eğitim Sen Çorum Şube Eğitim Sekreteri Dilek Ardık yaptığı açıklamada, sanatın özgür düşünceyi ve toplumsal dayanışmayı besleyen önemli bir araç olduğunu vurguladı. Ardık, “Bilimle eğitilen, sanatla beslenen, özgür düşünen bireylerin daha adil ve eşit bir toplumun temelini oluşturacağına inanıyoruz. Bu inançla tüm Çorum halkını 16-17 Haziran’da tiyatromuza davet ediyoruz” dedi.

Bu kapsamda Eğitim Sen Çorum Şubesi Tiyatro ekibi tarafından 16-17 Haziran 2025 günleri saat 19.30’da Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda sahnelenecek olan oyunu Tuncay Solmaz yönetecek. Oyunda “Dilber Dağdeviren, Fatma Çan, Güney Temiz, İsmail Eren, İsmail Şahin, Olcay Özgür, Özgür Akça, Satı Reyhan Topal Atak, Serkan Erden, Seval Akkaya, Sezgin Kundukan, Veysel Dinler rol alırken, Yönetmen Yardımcısı: Erçin Şölenkol, Işıkta ise Mürsel Şimşek görev yapacak.

Erzurum’da tahsil gören Kıbrıslı bir öğrencinin başından geçen komik olayları anlatan oyunda yer yer Kıbrıs ağzı ve Erzurum ağzı kullanılıyor.

Erzurum’da öğrencilik yıllarında yazdığı, daha sonra tekrar kaleme alarak güncelleştirdiği oyunun ülkenin birçok yerde oynandığını ve büyük ilgi gördüğünü söyleyen Yazar Hakan Yozcu, Çorum’daki 16 Haziran 2025 günü saat 19,30’da Devlet Tiyatro Salonu’nda yapılacak galaya da katılacağını dile getirdi.

Editör: Haber Merkezi