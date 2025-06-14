9-15 yaş arası gençlerin katılım sağladığı yarışmada ikinciliği ise ilimizin gözde okullarından Çorum Özel Pınar Koleji (Ortaokul) öğrencisi Elif Azra Doğan kazandı.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ)’nin kurucu üyelerinden biri olduğu Evrensel Posta Birliği tarafından bu yıl 54’üncüsü düzenlenen ve “Kendinizi okyanus olarak hayal edin. Birine neden ve nasıl size iyi bakması gerektiğini açıklayan bir mektup yazın” temasıyla belirlenen 9-15 yaş arası gençlerin katılım sağladığı Uluslararası Mektup Yazma Yarışmasında dereceye girerek Türkiye ikincisi olan Özel Pınar Koleji öğrencisi Elif Azra Doğan’a ödülü törenle verildi.

Çorum PTT Başmüdürü Ziya Başıaçık ve PTT yöneticilerinin katıldığı törende başarılı öğrenci Elif Azra Doğan’a “Kişisel Pul” ile 3 bin TL tutarındaki para ödülü verildi.

PTT Başmüdürü Başıaçık, törende yaptığı konuşmada Elif Azra Doğan’ın başarısıyla gurur duyduklarını belirterek başarılarının devamı dileklerinde bulundu.

Editör: Haber Merkezi