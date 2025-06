Temaslarda bulunmak amacıyla Batman'a gelen Bakan Yumaklı, merkeze bağlı Erköklü Mahallesi'nde düzenlenen buğday hasadına katıldı.

Biçerdöverle bir süre hasat yapan Yumaklı, ardından gazetecilere, bugün bölgenin en önemli tarımsal üretim şehirlerinden biri olan Batman'da bulunduklarını, 2025 yılı buğday hasadını yaptıklarını söyledi.

Çiftçilere hasadın hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını dileyen Yumaklı, bütün Türkiye'de hasat mevsimi olduğunu, ürünlerin gelişimi tamamlandıkça hasadın yapıldığını belirtti.

Bakanlık olarak gıda arz güvenliğini sağlama adına proaktif çalışmalara devam ettiklerini bildiren Yumaklı, her yerde üreticilerin yanında olduklarını anlattı.

Şehirlerin tarımsal altyapısının güçlendirilmesine öncelik verdiklerini ifade eden Yumaklı, şöyle konuştu: "Özellikle de verimli ve potansiyel olarak yüksek olan illerimizde bu potansiyeli kullanma adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Son 23 yılda Batman'a 54 milyar liralık bugünün rakamlarıyla tarımsal destek verdik. 41 su ve sulama tesisi yapıldı. İklim değişikliğinin etkilerini çok yoğun şekilde hissettiğimiz bugünlerde su ve sulama yatırımları, bizlere verim ve kalite anlamında önemli geri dönüşler sağlıyor. Bunların olmadığı yerlerde de hakikaten zorlanıyoruz. Dolayısıyla bu konu öncelikli gündemimiz.

Yeşil vatanımıza katkı sağlamak amacıyla 6 milyon civarında fidanı toprakla buluşturduk. Yaklaşık 402 bin dekarlık alana sahip Batman ve Gercüş ovalarımızı da koruma altına aldık. Özellikle gıda arz güvenliğinin artık ülkelerin gündeminde milli güvenlik meselesi olarak kabul edilip ilk sıralarda yer almasının en önemli unsuru olan toprağınızı, suyunuzu korumak durumundasınız. Batman'a has 6 ürünümüzün de coğrafi işaret alması, bu ürünlerin katma değerli şekilde üretilmesi ve markalaşma yolunda da önemli bir adım."

Batman'ın hayvansal ürünlerle ilgili de potansiyelinin bulunduğuna, 23 yılda büyükbaş hayvan varlığında yüzde 300, küçükbaş hayvan varlığında yüzde 221 ve arılı kovanda yüzde 323 oranında artış olduğuna dikkati çeken Yumaklı, yetiştiricilikteki artışın üretime de yansıdığını dile getirdi.

Süt üretiminde 7, bal üretiminde 2 kat artış olduğunu vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti: "Batman'ın da içinde yer aldığı 14 ilimize 23 yılda 32 milyar liralık hibe desteği verildi. Bunun sadece 1 milyar liraya yakını Batman'a verildi. Dolayısıyla bu bereketli toprakların üretimin sürdürülebilirliği anlamdaki potansiyelini ortaya çıkarmak için bu katkılarımız devam edecek. Bu coğrafyalar maalesef ki hiç kimsenin istemediği şekilde terörle anıldı uzunca bir süre ve potansiyelin ortaya çıkmasına engel birçok sebep vardı ama hamdolsun artık bu atmosfer, bu iklim değişti. Şimdi artık hep beraber omuz omuza üreticilerimizle, ilgili kurumlarımızla ne yapabiliriz safhasındayız. Bundan önce yaptıklarımızın çok daha üzerinde gelişmeler sağlayacak yatırımları ve projeleri hayata geçireceğiz."

Bakan Yumaklı, Batman'ın özellikle seracılık konusunda son dönemde gelişme gösterdiğine değinerek, Batman Sera Organize Tarım Bölgesi'nin bugünlerde tamamlanmak üzere olduğunu, buraya tüzel kişilik kazandırıldığını bildirdi.

"Sera Organize Tarım Bölgesi, 1100 dekarlık arazi üzerinde yaklaşık 3 milyar liralık yatırımla hayata geçirilecek." diyen Yumaklı, "Ülke ekonomimize Batman Organize Tarım Bölgesi'nin katkısı yaklaşık 30 bin ton meyve ve sebzeye denk geliyor. Yıllık 1 milyar liralık katkı sağlayacak. 2026 yılının, yani önümüzdeki yılın ikinci yarısından itibaren üretime geçirmeyi hedefliyoruz." bilgisini paylaştı.

Bakan Yumaklı, 6. Etap Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı'nın bu süreçte tamamlandığını, Batman'da 8 ekonomik ve 4 altyapı projesine hibe desteğinin olacağını dile getirerek, "Yaklaşık 64 milyon liralık bir bedeli var bunun. Yatırıma dönüşü 150 milyon lira civarında olacak inşallah. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Hububatta hasadın ilk Adana'da başladığını, bu yıl iklim değişikliğinin çok farklı etkilerini gördüklerini kaydeden Yumaklı, zirai don, kuraklık, taşkın ve sellerin tarımsal üretimi belli noktalarda etkilediğini anlattı.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, konuşmasını şöyle tamamladı: "Şu andaki geldiğimiz nokta itibarıyla hububat hasadında içerideki tüketim ihtiyacımızı önemli ölçüde etkileyecek bir sonuç yok. Tabi hasadın ilerleyen dönemlerinde de bunu göreceğiz. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin bu yıl da kendisine arz edilecek bütün ürünleri 600 alım noktasında almaya hazır. Bütün hazırlıklarımız tamamlandı. Modern şartlarda Toprak Mahsulleri Ofisinin alım çalışmalarını gerçekleştirmesi için Batman'da bugün Toprak Mahsulleri Ofisinin Batman Başmüdürlük binasını da hizmete alacağız.

Bir destek müjdesini de Batman'dan bütün ülkemizdeki üreticilere vermek istiyorum. Ürün fark ödemeleri başta olmak üzere bugün itibarıyla 8 milyar 154 milyon liralık destekleme ödemesi çiftçilerimizin hesaplarına yatırılacak. Böylece şu ana kadar, yani 2025 yılı içerisinde çiftçilerimizin hesaplarına aktardığımız destek ödemesi tutarı 83 milyar lira. Sene sonu itibarıyla bu rakam 135 milyar lirayı bulacak. Üretimin her aşamasında üreticilerle birlikteyiz. Üretimin her aşamasında üreticilerimizin bütün ihtiyaçlarını karşılamak üzere onların hemen yanı başındayız çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'mızın altını çizdiği güçlü Türkiye'nin yolu güçlü tarımdan geçiyor. Ülkemizin her bir karışında üretim yapan, üretime katkı veren, üretimin gelişmesi için destek veren kimler varsa her birine çok teşekkür ediyorum."

Daha sonra Valiliği ziyaret eden Yumaklı, burada düzenlenen İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Hasat programına, Vali Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ile Siirt Milletvekili Mervan Gül, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, kamu kurum amirleri ile çiftçiler katıldı.

Bakan Yumaklı, Batman'da Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) yeni hizmet binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada ise kentte birçok etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu etkinliklerden birinin Batman başta olmak üzere çevre illerin üretimine katkıda bulunacak olan TMO'nun hizmet binasını açmak olduğunu belirten Yumaklı, bu tür hizmet binalarının adeta lojistik merkezlerine dönüştüğünü bildirdi.

Son derece kuvvetli olan bu tür binalara ihtiyaç olduğunu dile getiren Yumaklı, şöyle konuştu: "Bu binalar, devletin, bir kamu kurumunun binası değil Batman'da üretim yapan, Batmanlı bütün üreticilerin, sivil toplum kuruluşlarının, ziraat odalarının, birliklerin, kooperatiflerin binasıdır aynı zamanda, dolayısıyla buralara sadece işiniz düştüğü zaman değil sohbet etmek, ortamı anlamak, bilginizi, tecrübenizi aktarmak için de bekliyoruz. Tabii üretimin devamlılığını sağlamak sizin hizmetinizin kesintisiz olmasına da bağlı, dolayısıyla şu anda açılışını yapacağımız bu hizmet binası üretimin kesintisiz olarak devamına sebep olacak ya da bunu sağlayacak projelerin de aynı zamanda geliştirilmesi için önemli bir merkez olacak. Faaliyete geçirilecek olan bu binanın oluşması için gayret sarf eden mühendisinden işçisine kadar kimler varsa hepsine teşekkür ediyorum."

Bu yılın hasat döneminin başladığını aktaran Yumaklı, bir rota çizildiğini ve bu rota çerçevesinde hasadın devam ettiğini belirtti.

Bakan Yumaklı, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Hasat; Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, kıyı Ege'de yoğunlaşırken Marmara ve İç Anadolu'da da yine lokal olarak başlamış. Şu an itibarıyla Türkiye'de hasat, toplamda yüzde 5'lere ulaşmış durumda. İklim değişikliğinin maalesef acı yüzüyle karşılaşıyoruz. İklim değişikliği konusu özellikle kıraç ve suyla buluşamayan alanların üretimlerinde çok büyük zayiat verme potansiyeline sahip, dolayısıyla iklim değişikliğini göz önüne alan ve sürdürülebilir tarım politikalarının ne kadar hayati olduğunu da bize göstermiş oluyor. Bunu bu sene çok yoğun bir şekilde hissettik. Kimi yerde zirai don kimi yerde kuraklık olarak hissettik. Kimi yerde de çok lokal ve beklenmeyen yağışlarla tarım arazilerinin, ekilmiş arazilerin zarar görmesiyle karşılaştık. Bu zorlu süreçte bakanlığımız bütün kurumlarıyla birlikte üreticilerimizin yanında oldu, yanında olmaya da devam edecek."

TMO'nun piyasayı dengeleyici, regüle edici gücünü gösterdiklerini anlatan Yumaklı, bundan sonra da aynı şekilde devam edeceklerini, üreticilerin endişelenmemesi gerektiğini dile getirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, konuşmasını şöyle tamamladı: "TMO, 600 noktasında ürün alımlarına hazır. Şimdiden 'bereketli olsun' diyorum. İnşallah sadece Batman'da değil Türkiye'mizin dört bir tarafında, öncelikle ülkemizin ihtiyacı kadar ürünü üreten, onun üzerindekileri de ihraç ederek ülkemiz ekonomisine çok ciddi bir katkıda bulunan üreticilerimize canıgönülden teşekkür etmek istiyorum. 2024 yılı sonu itibarıyla 32,6 milyar dolarlık ihracatı yani gıda ve gıda ürünlerinin ihracatını bu ülkenin alın teri, emeğini ortaya koyan üreticilerimizin başarısına borçluyuz. Çok teşekkür ediyorum. Geleceği inşa etmek için gayret sarf edenler, gıda arz güvenliğini ülke güvenliğinin çok önemli ayrılmaz bir parçası olarak görenler inşa edecektir. Yani sizler, bizler. Bu minvalde beraber çalıştığımız vekillerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, değerli valilerimize, illerimizdeki siyasi partilerimizin il başkanlarına velhasıl ülkesinin gelişmesi için 'Bir tuğla da ben koymak istiyorum' deyip bu gayreti gösteren kimler varsa bütün taraflara, bütün paydaşlara teşekkür ediyorum. Açılışını yapacağımız bu hizmet binası üreticilerimize hayırlı olsun."

Batman Valisi Ekrem Canalp da kentin bereketli topraklarında daha fazla üretimi hayata geçirmek için çalıştıklarını dile getirerek, kentte hayata geçirilen projeler ve yürütülen çalışmaları aktardı.

Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ise huzurun olduğu yerde üretim, çalışma ve turizmin olduğunu belirterek, gençlerin daha iyi bir hayat yaşaması, daha güzel bir gelecek elde etmesi için çalıştıklarını söyledi.

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal da daha önceki hizmet binasını depreme karşı dayanıksız olması nedeniyle yıktıklarını, yerine yenisini yaptıklarını bildirdi.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan hizmet binasının bahçesine fidan dikimi gerçekleştirildi.

Programa, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve çiftçiler katıldı.

Editör: AA AJANS