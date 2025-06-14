İran'a yönelik hava saldırıları sebebiyle Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın toplantıda bir araya geldi.

İsrail'in İran'a yönelik hava saldırısıyla başlayan süreç sonrası Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler, Genelkurmay Başkanı Gürak ve MİT Başkanı Kalın, Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ve muhtemel hedeflerinin ele alındığı toplantının 14.30'da başladığı bildirildi.

Editör: AA AJANS