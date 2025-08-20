Olay, TBMM'nin önünde meydana geldi. İddialara göre, aracıyla Mersin'den meclisin önüne gelen M.E.F. isimli şahıs, oraya getirdiği 33 FC 312 plakalı aracını yaktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen otomobil, olay yerinden kaldırıldı.

M.E.F. isimli şahıs polis ekibi tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Aracı yakan M.E.F. isimli şahsın, psikolojik sorunları olduğu ve tedavi gördüğü iddia edildi. Ayrıca üzerine kayıtlı 12 hurda araç bulunduğu ve hurda araç teşviki ile ÖTV indirimi çıkmaması nedeni ile böyle bir olayı yaptığını itiraf ettiği öğrenildi.

Muhabir: İHA AJANS