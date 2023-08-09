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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2023 yılı Haziran ayı kümes hayvancılığı üretimini açıkladı. Buna göre, tavuk eti üretimi 176 bin 179 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,58 milyar adet olarak gerçekleşti.

Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,7 artarken; tavuk eti üretimi yüzde 19,7, kesilen tavuk sayısı yüzde 22,3 ve hindi eti üretimi yüzde 30,2 azaldı.

Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,7 artarken; tavuk eti üretimi yüzde 5,5, hindi eti üretimi yüzde 8,2 ve kesilen tavuk sayısı yüzde 8,8 azaldı.

Bir önceki ay 1 milyar 644 milyon 67 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Haziran ayında yüzde 3,6 azalarak 1 milyar 584 milyon 895 bin adet oldu.