9 günlük bayram tatili başladı. Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyenler yollara düştü. Çorum Çevreyolu'nda da bayram yoğunluğu başladı. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, trafikte denetimler de artırıldı.

TEDBİRLER ARTIRILDI

Valilikten yapılan açıklamada, her yıl rutin olarak alınan trafik ve asayiş önlemlerine ek olarak bu yıl bazı ilave uygulamaların da devreye sokulduğu belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bayram öncesi ve sonrasında artması beklenen trafik yoğunluğu nedeniyle şehir içi ve şehirlerarası yollarda denetimlerin sıklaştırılacağı bildirildi. Radar, alkol metre ve drone gibi teknolojik ekipmanlarla yapılacak kontrollerle, trafik ihlallerinin en aza indirilmesi hedefleniyor. Ayrıca sürücülere yönelik bilgilendirme faaliyetleri de artırılacak.