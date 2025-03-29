İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "2019-2024 yılları arasındaki Ramazan ve Kurban bayramları tatillerinde günde ortalama 642 trafik kazası meydana geldi. Aşırı hızdan kaçınalım." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "bir kural, bir ömür" notuyla video paylaştı.

Sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyaran Yerlikaya, şunları kaydetti: “2019-2024 yılları arasındaki Ramazan ve Kurban bayramları tatillerinde günde ortalama 642 trafik kazası meydana geldi. Aşırı hızdan kaçınalım. Ortalama hızdaki yüzde 1'lik artış, ölümlü kaza riskini yüzde 4 artırıyor. Lütfen, trafik kurallarına harfiyen uyalım ki bayram sevinçlerimiz acıya dönüşmesin”

Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı videoda, 2019-2024 yıllarındaki bayram tatillerinde meydana gelen 55 bin 894 kazada, 97 bin 946 kişinin yaralandığı, 1656 kişinin hayatını kaybettiği belirtilerek, "Yolun sonu bayram olsun." ifadesini kullandı.

Editör: AA AJANS