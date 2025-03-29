İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya liderliğinde gerçekleştirilen video konferans toplantısına Çorum Valisi Ali Çalgan'ın yanı sıra İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Naim Çetinkaya katıldı. Toplantıda bayram süresince uygulanacak trafik ve güvenlik tedbirleri detaylı olarak değerlendirildi.

69 BİN PERSONEL

Bakan Yerlikaya, toplantıda yaptığı açıklamada vatandaşların Ramazan Bayramı'nı huzur ve güven içerisinde geçirmeleri için ülke genelinde toplam 69 bin 11 güvenlik personelinin görev yapacağını duyurdu. Bu kapsamda, 8 Nisan'a kadar 47 bin 749 polis ve 21 bin 262 jandarma personeli görevlerinin başında olacak.

TRAFİK ÖNLEMLERİ

Ramazan Bayramı tatilinde trafikte yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla, yol güzergâhlarında ve kritik noktalarda trafik denetimleri artırılacak. Vatandaşların güvenli yolculuk yapmaları adına trafik ekipleri aralıksız olarak denetimlerini sürdürecek.

Yetkililer, bayram sürecinde vatandaşları trafik kurallarına uymaları, hız sınırlarını aşmamaları ve yolculuk öncesinde araçlarının bakımlarını yaptırmaları konusunda uyardı. Ayrıca, bayram tatili nedeniyle oluşabilecek yoğunluk göz önüne alınarak seyahatlerin önceden planlanması ve dikkatli olunması çağrısında bulunuldu.

Editör: Haber Merkezi