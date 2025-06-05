Allah’a yaklaşma ve teslimiyet ifade eden Kurban Bayramı’nın yardımlaşma, küslük ve kırgınlıkların son verilmesine vesile olduğunun altını çizen Necip Taşkın, kimsesizlerin ve yoksulların sevindirilecek olmasının ayrıca bayramın önemini artırdığını belirterek, Kurban Bayramının milletimiz için manevi gıda olduğuna işaret ederek şöyle dedi:

“Bizleri Allah ile buluşturacak olan kurban, ihlâs ve temiz niyet ile ifa edildiği takdirde Cenabı Allah ile aramızdaki engelleri kaldıracak olan bir ibadettir. Bu bayramda küslük ve dargınlıklara son verip Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi davranmamız gerekir. Yüce Yaratıcıya sunulan kurban ile gönül kapıları açılacak, birlik ve beraberliğimiz vücut bulacaktır. Allah’ın, rahmetiyle milletimizin maneviyatını besleyeceği bu bayramın özüne yakışır şekilde kutlanması önemlidir. Cenabı Allah Celle ve Celalüh, kendisine bağışlanacak olan kurbanların hürmetine dualarımızı kabul, ibadetimizi makbul eyleyerek isteklerimizi ve temennilerimizi inşallah gerçekleştirecektir.

Bu mübarek bayramda özellikle aziz şehitlerimizin ailelerinin bayramını en kalbi duygularımla kutluyorum. Kurban, paylaşmaktır. Çaresizleri, fakirleri ve kimsesizleri unutmayalım. Mübarek bayramımızı bayram gibi yaşayalım. Kurban Bayramının ülkemize hayırlara vesile olmasını temenni ediyor ve milletimizin bu mübarek bayramını kutluyorum. Kurban Bayramının ülkemize barış, huzur ve mutluluk getirmesini, milletimizin birlik ve beraberliğine vesile olmasını Yüce Allah’tan temenni ediyorum.”

Editör: Haber Merkezi