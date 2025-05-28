Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, yoksulluk sınırının altında aldığı maaşla geçim sıkıntısı çeken, enflasyon nedeniyle maaşları eriyerek alım gücü düşen ve Kurban Bayramının yaklaştığı bu günlerde ‘Nasıl kurban keseceğim?’ diye kara kara düşünen memurun Anayasa ile güvence altına alınan insanca yaşama hakkının devlet tarafından sağlanmasının zorunlu olduğuna dikkat çekerek, Anayasa’nın 5’nci maddesini hatırlattı.

Necip Taşkın, toplumun refahını sağlamanın devletin asli görevlerinden olduğuna vurgu yaparak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Anayasa’nın 5’nci maddesinde belirtilen; “Devletin temel amaç ve görevleri, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır” hükmü kapsamında memurun içinde bulunduğu geçim sıkıntısından kurtarılması için; beklenen enflasyona göre değil gerçek enflasyona göre maaş zammı yapılması, enflasyonun her ay maaşa yansıtılması, vergi diliminin yükseltilmesi, vergi oranının %15’te sabitlenmesi, büyümeden refah payı verilmesi, vergide adaletin sağlanması gibi ekonomik önlemler alınmak zorundadır.

Çalışanların hayat seviyesinin yükseltilmesi devletin asli görevidir. Kurban Bayramı’na sayılı günler kala memur, bir yandan kurbanı bir yandan da Bayram ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağını düşünüyor! Aldığı maaşla kurban mı kessin yoksa evinin temel ihtiyaçlarını mı karşılasın? Zaten temel ihtiyaçları karşılamakta zorlanıyor. Anayasa’nın 49’ncu maddesinde; “Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır”, 55’nci maddesinde ise “Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır” hükümlerine yer verilmiştir. Dolayısıyla Devlet, kamuda çalışanlarının yaptığı hizmete orantılı bir ücret vermek, çalışmayı desteklemek ve ekonomik sorunlarının hafifletilmesi için gerekli önlemleri almak zorundadır.

“BAYRAM İKRAMİYESİ

VERİLMESİNİ İSTİYORUZ”

Kamu çalışanları hizmetin devamlılığını ve hizmete ihtiyaç duyulan zamanda, bireylerin eksiksiz ve verimli bir şekilde hizmetten yararlanmalarını sağlamak için özveriyle çalışmaktadır. Anayasa hükümleri çerçevesinde çalışanların sosyal ve ekonomik sıkıntılarının giderilmesi amacıyla çeşitli önlemler alınmalıdır. Bu kapsamda Bayram ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla; Bayram İkramiyesi verilmesi için bayram öncesi acil bir düzenleme yapılmasını istiyoruz.”

Editör: Haber Merkezi