Bayramların gönüllerin yumuşadığı, kırgınlıkların unutulduğu, muhabbetin ve merhametin yüreklerde yer bulduğu müstesna zaman dilimleri olduğunu hatırlatan MHP İl Başkanı Çıplak, “Hem günlerimizin hem de gönüllerimizin daima bayram sevinciyle dolu, bayram coşkusuyla dopdolu olması en içten temennimdir” dedi.

Mehmet İhsan Çıplak, dini ve millî bayramların; kardeşliğin perçinlendiği, birlik duygusunun güç kazandığı, toplumsal barışın ve huzurun yeniden filizlendiği kıymetli anlar olduğunu ve bu anlamlı günlerin dargın gönülleri birleştirdiğini, sıkılmış yumrukları gevşettiğini ve hasretleri vuslata dönüştürdüğünü de dile getirdi.

“Bayramlar yalnızca bir takvim günü değil, aynı zamanda iç dünyamızı gözden geçirme ve ilişkilerimizi yeniden değerlendirme vesilesidir. Anlamaktan ziyade anlamaya, dayatmadan çok diyaloğa, ayrışmadan çok kaynaşmaya yönelmek; huzur dolu bir toplumsal iklimin temeli olacaktır” diyen MHP İl Başkanı Çıplak mesajının devamında şu görüşlere yer verdi: “Kurban Bayramı, hem bireysel hem de toplumsal anlamda ahlaki ve manevi bir yenilenmenin kapılarını aralamaktadır. Paylaşma bilinciyle eda edilen kurban ibadeti; yardımlaşma ve dayanışma kültürümüzü yeniden hatırlatmakta, kalplerimizi, sofralarımızı ve umutlarımızı çoğaltmaktadır.

Unutulmamalıdır ki bir milletin gücü, birlik ruhundadır. Ne kadar kenetlenir, ne kadar aynı ideallerde birleşirsek; o kadar güçlü ve diri kalırız. Türkiye, hepimizin ortak yurdu, müşterek hazinesidir. Bu topraklar, Doğu’dan Batı’ya, Kuzey’den Güney’e kadar bir milletin şerefli varlığının tezahürüdür.

Bayram vesilesiyle; kutuplaşmayı değil kucaklaşmayı, kırgınlığı değil barışı, sevgisizliği değil şefkati tercih etmeliyiz. Kavga ve kargaşa kimseye fayda sağlamaz. Bu millet, oynanan her oyunu bozmaya muktedir; tarihi dirayeti ve ferasetiyle her zorluğun üstesinden gelmeye hazırdır. Bayram tatilinde seyahat edecek tüm vatandaşlarımızdan, özellikle trafik kurallarına azami dikkat göstermelerini rica ediyorum. Sıla-i rahim niyetiyle yola çıkan her kardeşimizin, sağ salim yuvasına dönmesi hepimizin ortak dileğidir.Bu duygu ve düşüncelerle; aziz milletimizin, şehit ailelerimizin ve Türk-İslam âleminin Kurban Bayramı’nı gönülden kutluyor, yurt içinde ve yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımıza sağlık, esenlik ve bayram bereketi diliyorum”