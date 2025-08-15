Çorum'un tanınmış simalarından merhum Yaşar Demirci’nin eşi, Ömer Demirci, Osman Demirci ve Hanife Tekeli’nin annesi, Güzellik Uzmanı Seval Demirci ve İbrahim Tekeli’nin kayınvalidesi Nazegül Demirci (81) vefat etti.

Bir süredir çoklu organ yetmezliği tanısı ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören merhume Demirci, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşam mücadelesini kaybetti.

Merhumenin cenazesi, 16 Ağustos Cumartesi günü (yarın) öğle namazına müteakip Akşemsettin Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Ulumezarlık’ta defnedilecek.

Muhabir: Haber Merkezi