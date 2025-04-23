Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin aksamasına neden olan gereksiz aramalar başta olmak üzere vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkını ellerinden alanlara ağır cezalar verilmesi gerektiğini söyledi.

Meclis’e sunulan Kanun teklifine göre 112’yi gereksiz yere meşgul edip vakit kaybına neden olanlara 1.500 TL ceza kesileceğini belirten Taşkın, asılsız ihbar nedeniyle ekiplerin sahaya çıkması halinde ise cezanın 15 bin TL’ye çıkarılacağını, ancak bu cezaların caydırıcı olmadığının altını çizdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Necip Taşkın, şunları ifade etti: “112 Acil Çağrı Merkezi hattının gereksiz yere aranarak meşgul edildiğine dair haberleri yazılı ve görsel basında sık sık görüyoruz. Başkalarının sağlığını hiçe sayan sorumsuz kişilerin en ağır şekilde cezalandırılmaları gerekir. Cezalar caydırıcı olmadığı için 112 Acil Çağrı Merkezi gereksiz yere aranıp meşgul ediliyor. Meclis’e sunulan Kanun teklifini önemsiyoruz, ancak teklif edilen cezaların caydırıcı olamayacağını düşünüyoruz. Bu nedenle ceza oranlarının artırılması gerekiyor.

112 Acil Çağrı Merkezi’nin gereksiz yere meşgul edilmesinin ne gibi zararlara yol açabileceği tüm iletişim araçları kullanılarak halkımız bilinçlendirilmelidir. Bir ambulansın gereksiz yere meşgul edilmesi bir çocuğun, bir genç kızın hayatına mal olabilir, hatta meşgul edenlerin kendi yakınları bile olabilir. Kalp krizi, kaza vs. gibi ambulansa acil ihtiyaç duyulduğu zaman, ambulansın zamanında vakaya yetişememesi nedeniyle sakatlanmaya veya bir insanın hayatına mal olabilir. Belki kısa zamanda hastaneye yetiştirilerek hayatı kurtarılacak bir hastanın ölümüne neden olabilirler. Şimdi, birilerinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ni vakit geçirmek için aramadan önce iyi düşünmesini, kendisinin ve yakınlarının sağlığını düşünerek hareket etmesi gerektiğini anlaması gerekiyor. İnsanların hayatlarıyla oynamadan önce 112’yi aramadan önce bir daha düşünsünler! Zira insan sağlığı her şeyin üstündedir. Üstelik Meclis’e sunulan cezayı ödememeleri için de bundan sonra daha dikkatli olmaları gerekiyor!”

Editör: Haber Merkezi