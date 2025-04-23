23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda engelli sandalyesi kullanan Selenay Kayanın, kortej geçişindeki mutluluğu izleyenleri derinden etkiledi.

Okul Müdürü Ender Özcan Özcakır, özel ögrencisi ile ilgili yaptığı açıklamada "Tören provalarında ve etkinliklerde yer alan sevgili öğrencimiz, gösterilere katılmanın, bayram havasını arkadaşlarıyla birlikte solumanın ve bu büyük coşkunun bir parçası olmanın heyecanını yaşadı. Onun gözlerindeki ışıltı, yüreğindeki sevgi ve bayrama dair taşıdığı umut bizleri çok duygulandırdı.

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Bu anlamlı günde “ben de varım” diyerek sevincini paylaşan öğrencimizin neşesi, kapsayıcı eğitimin en güzel yansıması oldu. Unutulmamalıdır ki bayramlar, tüm çocukların neşeyle, sevgiyle, eşit şartlarda kutlayabildiği günlerdir" ifadelerini kullandı.

Özçakır, "Engeller değil, kalplerdeki sevgi büyüsün!" mesajı ile tüm çocukların
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

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Editör: TUGAY GÖKTÜRK