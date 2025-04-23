Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı 23 Nisan 1920 tarihinin sadece ulusal egemenliğimizin ilanı olmadığını aynı zamanda çocuklara armağan edilmiş, dünyadaki ilk ve tek çocuk bayramının doğum günü olduğunu hatırlatan Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, “Ulu Önder Atatürk’ün çocuklara duyduğu sonsuz sevgi, barış dolu bir gelecek hayaliyle birleşmiş ve 23 Nisan, tüm dünya çocuklarının neşe, umut ve kardeşlik içinde kutladığı evrensel bir bayram haline gelmiştir” dedi.

Erol Afacan mesajının devamında şu görüşlere yer verdi: “Ancak bugün ne yazık ki, başta Gazze olmak üzere dünyanın pek çok yerinde çocuklar oyun oynayacak alanlardan, okul sıralarından, masum kahkahalardan çok uzakta; savaşların, yıkımların ve acıların tam ortasında hayatta kalmaya çalışıyor. Oyuncakları yerine bombalarla, arkadaşları yerine ölümle yüz yüze gelen bu masum yavrular, insanlığın vicdanını her geçen gün daha fazla kanatmaktadır. Bizler, 23 Nisan’ı kutlarken bir yandan da bu çarpıcı gerçeği haykırıyoruz. Çocuklar savaşlarda ölmesin! Çocuklar barış içinde yaşasın, eğitim alsın, oyun oynasın, sevilsin, korunsun.

Gazze’de ve dünyanın herhangi bir köşesinde çocuklara kıyan eller, insanlık suçu işlemiştir. Bu suçları işleyenlerin, destekleyenlerin ve göz yumanların en ağır biçimde cezalandırılmasını diliyor; tüm dünyayı çocukların yaşama hakkına sahip çıkmaya çağırıyoruz. Bu duygularla, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı bu anlamlı günde, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor; barış dolu bir dünyada, geleceğe umutla bakan gözlerle nice 23 Nisanlar diliyoruz”

Editör: SELDA FINDIK