İYİ Parti İl Başkanı Yıldız, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 105. yıl dönümü olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, 23 Nisan 1920’nin Türk milletinin egemenliğini ilan ettiği tarihi bir gün olduğunu vurguladı.

Erkan Yıldız, mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu anlamlı günü çocuklara armağan etmesinin, geleceğe duyulan güvenin açık bir göstergesi olduğunu ifade ederek: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan’ı çocuklarımıza ithaf ederek, onlara olan güvenini bir kez daha ortaya koymuştur. Bugün, çocuklarımız Cumhuriyetimizin teminatıdır. Onların mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir şekilde büyümesi için hep birlikte çalışmak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu bayram, çocuklarımıza olan inancımızın simgesidir.” dedi.

Erkan Yıldız, mesajının sonunda Türk milletinin ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitleri rahmetle andı.

Editör: HABER MERKEZİ