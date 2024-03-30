CHP Merkez İlçe Başkanı Taşar, “Çorumlu hemşehrilerimizin oy kullanırken gösterdikleri iradeye, hem sandıklar açılmadan önce hem de sandıklar açıldıktan sonra sahip çıkmayı görev biliyoruz” dedi.

Taşar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Memleketimizin kaderini değiştirecek olan mahalli idareler yerel seçimine son 1 gün kaldı. Çorum’u halkçı belediyecilik anlayışıyla tanıştırmaya çok yakınız.

Bizler CHP Çorum Merkez İlçe Başkanlığı olarak, Çorum merkezde 568 sandıkta ve köylerde 223 sandıkta vatandaşlarımızın oy kullandıkları iradeye sahip çıkmaları ve herhangi bir usulsüzlüğe fırsat vermemek için tüm sandıklara partimiz adına görev alacak kişileri görevlendirmiş bulunmaktayız.

Oy kullanılacak her okulda okul sorumlularımızın yanı sıra genç arkadaşlarımızdan oluşturduğumuz bilişim sorumlularımız ve herhangi itirazda hukuki süreci takip etmeleri adına partili avukatlarımız görevlendirilmiştir.

Çorumlu hemşehrilerimizin oy kullanırken gösterdikleri iradeye, hem sandıklar açılmadan önce hem de sandıklar açıldıktan sonra sahip çıkmayı görev biliyoruz.

Seçim süreci boyunca bizlere göstermiş oldukları güzel dilekleri ve temennileri ile sahada çalışırken verdikleri enerji ile desteklerini esirgemeyen tüm Çorumlu hemşehrilerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Kardeşçe geçireceğimiz bir seçim olmasını temenni ediyor, Çorumlu hemşehrilerimizin adayımız Hasan Levent Çöphüseyinoğlu’na desteklerini bekliyoruz.”

Editör: HABER MERKEZİ