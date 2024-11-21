İlimiz Alaca İlçesi Yatankavak Köyü’nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Enerji Üretim Tesisi (GES) yapımı için hazırlanarak plan müellifince onaylanan proje için askı süresi içinde yapılan 4 itiraz İl Genel Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından değerlendirildi.

Komisyon Başkanı Mustafa Kaplan yaptıkları değerlendirmede askı süresi içinde yapılan itirazlarda bölgenin SİT ve tarım alanı olduğunun belirtilmesine rağmen ilgili kurumların aksi yöndeki kararı bulunduğunu, Müze Müdürlüğü, YEDAŞ ve TEDAŞ’ın da uygunluk yazıları olduğunu, söz konusu imar planlarına yapılan itirazların bu nedenle uygun bulunmadığını dile getirdi.

Komisyon raporu görüşülerek onaylandı.

Editör: HABER MERKEZİ