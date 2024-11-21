İl Genel Meclisi’nin Kasım ayı bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından grubu adına son toplantıda bir açıklama yapan Selim Dölcü, idarenin her kademesinde israfa neden olmadan bütçeyi kullanacağına inandığını da vurguladı.

İnsanların 3 türlü para harcama metodu olduğunu söyleyerek kişinin kendi parası ile bir şey alacakken yapacağı davranış ile başkasının parası ile alacağı bir şey olduğunda göstereceği davranışın farklı olduğunu hatırlatan Dölcü; “İnanıyorum ki, idaremiz insan kendi parasını nasıl harcıyor ise buna uygun davranacaktır. 2017 yılında Rahip krizi ile başlayan ve pandemi ile doruk noktasına ulaşan kriz nedeni ile bütçenin israf edilmeden harcanacağına inanıyorum. Ayrıca tarımsal sulamaya ayrılan ödeneğin azaltılması, yol ve içmesuyu gibi hizmetlerin KÖYDES programı ile giderileceğine de inanıyorum. Bu para milletin parasıdır ve en uygun şekilde kullanılacaktır. Ülkemize ve ilimize hayırlı olsun” dedi.

Editör: Haber Merkezi