Ulukavak Mahallesi Devane TOKİ yakınlarında aralarında önceden husumet olduğu öğrenilen Kadir D.(35) ile Murat A.(29) arasında tartışma çıktı.

Murat A., yanında bulunan otomatik tüfekle Kadir D.’yi vurarak araç ile olay yerinden kaçtı.

Durumun ihbarı üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Kadir D., sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak acil ameliyata alındı.

Kaçan Murat A. ise olaydan 4 saat sonra polis ekipleri ile girdiği kovalamaca sonucu suç aleti otomatik tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

(Tugay Göktürk)