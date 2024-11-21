İl Genel Meclisi’nde Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından 1 milyar 634 milyon 500 bin TL olarak belirlenen 2025 yılı İl Özel İdaresi bütçesi içindeki 254 milyon TL’lik Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bütçesinden 157 milyon 200 bin TL’lik kısmının alınarak başka kalemlere aktarılmasının ardından söz alan CHP İl Genel Meclisi Üyesi Ümit Er, söz alarak tarımsal sulamaya daha büyük destek ayrılması gerektiğini vurguladı.

İl Genel Meclisi Başkanı Temur da Ümit Er’e cevap verirken, “Keşke söylediklerinizin arkasında delikanlı gibi durup bütçe öncesinde getirdiğiniz taleplerinizin tamamını tarımsal sulamayla ilgili getirseydiniz” sözünü kullanınca tartışma yaşandı.

Temur tarımsal sulama konusunda bilgi vermek için konuşmasına devam ederken sözünün kesilmesine de sert bir üslupla cevap vererek Ümit Er’i uyardı. İdarenin gönderdiği bütçe taslağına göre tüm meclis üyelerinin ortak çalışması ile bütçenin programının belirlendiğini anlatan Temur, bütçenin onaylanmasından sonra CHP Grup Başkanvekili Saadettin Akgül’ün üslup uyarısı sonrası “delikanlı” sözünün yerine “Ümit Er’in konuşmasını samimi bulmadığı” şeklinde değiştirince tartışma son buldu.

Editör: HABER MERKEZİ