Programın açılış konuşmasını yapan İl Müdürü Hayrullah Göktekin, tarım arazilerinin verimli, bilinçli ve sürdürülebilir kullanımının önemine dikkat çekti.

Göktekin, tarımda teknolojik gelişmelerin geldiği noktaya vurgu yaparak, uydu görüntüleri, drone verileri ve coğrafi bilgi sistemleri gibi uzaktan algılama teknolojileri sayesinde artık sahaya gitmeden de doğru analiz ve planlamaların yapılabildiğini belirtti.

Eğitim programı kapsamında, teknik personelin teknolojik yeterliliğinin artırılması, veriye dayalı tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması ve çiftçilere sunulan hizmet kalitesinin yükseltilmesinin hedeflendiğini kaydeden İl Müdürü Göktekin, eğitimin hazırlanmasında emeği geçen personele teşekkür ederken, tüm katılımcılara verimli ve başarılı bir eğitim süreci diledi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ