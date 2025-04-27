Çorum'da gıda üretim yerleri, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenli olarak denetleniyor. Denetimlerde, işletmelerin asgari teknik ve hijyenik şartlara uygunluğu titizlikle kontrol ediliyor.

Yapılan açıklamada, uygunsuzluk tespit edilmesi halinde, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gerekli işlemlerin kontrol görevlileri tarafından derhal uygulandığı belirtildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, “Sağlıklı ve güvenilir gıda için denetimlerimiz aralıksız sürüyor” mesajıyla vatandaşlara gıda güvenliği konusunda duyarlılık çağrısı yaptı.

Editör: Haber Merkezi