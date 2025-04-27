Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) destekli 2025 yılı projeleri için protokol imza töreni, DOKAP Başkanlığı’nda gerçekleştirildi. Törene DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ve Çorum Tarım ve Orman İl Müdürü Hayrullah Göktekin katıldı.

Törende konuşan İl Müdürü Hayrullah Göktekin, projelerin üreticiler için büyük bir fırsat sunduğunu belirterek, “Bu projelerin hem üretime hem de üreticimizin emeğine değer katacağına inanıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm çiftçilerimize bereketli ve kazançlı bir süreç diliyoruz” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ