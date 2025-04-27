Çorum İl Sağlık Müdürlüğü ile Çorum Belediyesi iş birliğinde hayata geçirilen uygulama kapsamında, şehir merkezinde hizmet veren belediye otobüslerinin içlerine ve duraklara dikkat çekici aşı haftası afişleri yerleştirildi. Afişlerde çocuklardan yaşlılara kadar her yaştan bireyi temsil eden görseller eşliğinde, “Aşı Ol, Sağlıklı Ol” mesajı vurgulandı.

Yetkililer, günlük yaşamın içinde, özellikle toplu taşıma gibi yoğun kullanılan alanlarda sağlık okuryazarlığını artırmak ve vatandaşları aşıyla korunabilir hastalıklara karşı bilinçlendirmek istediklerini belirtti.

İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Afişlerimiz sayesinde günlük yaşamın içinde, ulaşım araçlarında bile sağlık okuryazarlığını destekleyen bir farkındalık ortamı oluşturmayı hedefliyoruz. Çünkü biliyoruz ki, aşılar korur, toplum sağlığını güçlendirir” denildi.

Yetkililer, tüm vatandaşlara “Sağlığınız için aşınızı olun, sevdiklerinizi koruyun” çağrısında bulundu.

Editör: HABER MERKEZİ