Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 1874 personel alınacağını duyurdu.

Alım sürecinin başlatıldığını belirten Bakan Yumaklı, yeni personelin Türkiye’nin farklı bölgelerinde üreticiye ve tarımsal üretime hizmet edeceğini bildirdi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bakanlık personel kadrosunu güçlendirmeye devam ettiğini belirtti. Bu kapsamda 1874 yeni personelin istihdam edilmesi için sürecin başlatıldığını duyurdu. Bakan Yumaklı, alınacak personelin Bakanlığın hizmet kapasitesine katkı sağlayacağını ifade etti. Yeni çalışma arkadaşlarının farklı birimlerde ve farklı illerde görevlendirilmesi bekleniyor.

Bura göre 645 veteriner hekim, 515 ziraat mühendisi, 239 destek personeli, 185 gıda mühendisi, 73 koruma ve güvenliek görevlisi, 60 büro personeli, 49 su ürünleri mühendisi, 45 harita mühendisi, 23 gemi adamı, 13 avukat, 9 laborant, 7 biyolog, 6 balıkçılık teknolojisi mühendisi ve 5 kimyager alınacağı da duyuruldu.

Muhabir: Haber Merkezi