İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "21 Temmuz Salı günü saat 17.00'de yapılacak olan kortej ile başlayıp, 26 Temmuz 2026 Pazar günü saat 17.00'de yapılacak olan Off-Road yarışması ile sona ereceğinden, festival süresince 21 Temmuz 2026 Salı günü saat 15.00-23.00 arasında, 22-26 Temmuz tarihleri arasında ise 20.00-00.00 saatleri arasında Gazi Caddesinin (Saat Kulesi-Valilik önü arası) çift yönlü trafiğe kapatılıp araç parklanmalarına müsaade edilmeyecektir.

Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için Gazi Caddesinde 22-26 Temmuz 2026 tarihleri arasında araç park etmemeleri rica olunur." ifadelerine yer verildi.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ