Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 06.20'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.20'de, merkez üssü Battalgazi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 15,59 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

2 KATLI BİNANIN ÇATISINDA KISMİ ÇÖKME

Battalgazi ilçesi Göztepe Mahallesi'nde 2 katlı bir binanın çatısında kısmi çökme oldu. Depremle birlikte binada oturanlar sokağa çıktı. İhbar üzerine adrese AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çevresinde güvenlik önlemi alınan binada AFAD ekipleri inceleme yapıyor.

AĞIR HASARLI BİNANIN ÇEVRESİNDE ÖNLEM ALINDI

Yine Sarıcıoğlu Mahallesi'nde ağır hasarlı olan 3 katlı bir bina da tehlike arz ettiği gerekçesi ile çevresi polis tarafından güvenlik şeridiyle çevrilerek önlem alındı. AFAD ekipleri binada kontrollerini sürdürüyor.