Çorum Özejder Sosyal Bilimler Lisesi'nde 12 yıl boyunca okul müdürlüğü görevini yürüten Necmettin Ünal emekliliğe uğurlanırken, görevi devralan yeni Okul Müdürü Muhammet Bektaş ise çiçeklerle karşılandı.

Özejder Sosyal Bilimler Lisesi'nde düzenlenen devir teslim töreni, duygu dolu anlara sahne oldu. Yaklaşık 12 yıldır okul müdürlüğü görevini başarıyla sürdüren Necmettin Ünal, meslek hayatını noktalayarak emekliliğe çiçeklerle uğurlanırken, görevi devralan Muhammet Bektaş okulun öğretmenleri ve personeli tarafından çiçeklerle karşılandı.

Okul Müdürü Necmettin Ünal, görev yaptığı yıllar boyunca birlikte çalıştığı tüm mesai arkadaşlarına teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı: “Değerli öğretmen arkadaşlarım, kıymetli çalışma arkadaşlarım; bugün bu okulda geçirdiğim 12 yıllık görev süremizin sona ermesi ve emekliliğim nedeniyle sizlere veda ediyorum. Bu güzide kurumda birlikte görev yapmaktan, ortak hedefler doğrultusunda çalışmaktan ve pek çok değerli anıyı paylaşmaktan büyük onur ve mutluluk duydum.

Görev sürem boyunca bana destek olan tüm öğretmenlerimize, idari personelimize, velilerimize ve sevgili öğrencilerimize en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Birlikte elde ettiğimiz her başarı, ekip ruhumuzun ve özverili çalışmalarımızın bir sonucudur. Aranızdan ayrılsam da bu okulda yaşadığım güzel anılar ve kurduğumuz dostluklar daima kalbimde yaşayacaktır. Hepinize sağlık, huzur ve başarılarla dolu bir gelecek diliyorum. Hakkınızı helal edin. Benim de varsa hakkım, hepinize helal olsun”

Görevi devrelan Muhammet Bektaş, eğitime değerli katkılar ve örnek yöneticiliği dolayısıyla Ünal'a teşekkür ederek çiçek takdim etti. Duygusal anların yaşandığı törende, uzun yılların emeği alkışlarla uğurlandı.

Görevi devralan yeni Okul Müdürü Bektaş ise çiçeklerle “Hoş geldiniz” dilekleriyle karşılandı. Eğitimde başarı çıtasını daha da yukarı taşımak adına birlik ve beraberlik içinde çalışılacağı vurgulandı.

Muhabir: SELDA FINDIK