Çorum'un Osmancık İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nden Alper Koç, ATV'de yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster?” programına katılacak.

Osmancık’ta Hatice ve Emekli Ziraatçı Ömer Koç'un oğlu, Özel Koçlar Ağız Diş Sağlığı Polikliniği Diş Doktoru Mehmet Akif Koç'un kardeşi olan Alper Koç, LGS Türkiye birincisi, Robert Koleji mezunu ve şu anda Sabancı Üniversitesi’nde tam burslu okuyor.

Alper Koç, yarın (19 Temmuz 2026 Pazar günü) saat 20.00’de ATV'de yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster” programına katılacak.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ