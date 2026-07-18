Vali Çalgan, beraberinde Mecitözü Kaymakamı Fatma Gül Nayman, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz, Tarım ve Orman İl Müdürü Hasan Taş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, İl Müftü Yardımcısı Yasin Baykal ile ilçe kurum amirleri ile birlikte Alören köyünü ziyaret ederek köy sakinleriyle bir araya geldi. Ziyarette vatandaşlarla sohbet eden Vali Çalgan, köyün ihtiyaç ve taleplerini yerinde dinledi.

Köy Muhtarı Mustafa Kaya'dan Alören köyünün genel durumu hakkında bilgi alan Vali Ali Çalgan, vatandaşların dile getirdiği talep ve önerileri değerlendirerek ilgili kurumlara gerekli çalışmaların yapılması yönünde talimat verdi.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette yaz mevsiminin yoğun tarım dönemine dikkat çeken Vali Çalgan, tarlada ve bahçede emek veren üreticilere kolaylıklar diledi.

Çorum Valisi Çalgan, “Bu sıcak havalarda tarlada, bahçede çalışan tüm vatandaşlarımıza kolaylıklar, bereketli ve bol kazançlar diliyorum. Büyüklerimize sağlıklı ve huzurlu ömürler temenni ediyorum. Birlik ve beraberliğiniz daim olsun. Allah'a emanet olun” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi