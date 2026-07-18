Oda tarafından düzenlenen program kapsamında Arasta esnafına ve vatandaşlara aşure ikram edilerek Muharrem Ayı'nın birlik, beraberlik ve paylaşma ruhu yaşatıldı. Yoğun ilgi gören etkinlikte hazırlanan aşureler esnaf ve vatandaşlara ikram edilirken, esnaf ve vatandaşlar da bu anlamlı organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Arasta'da samimi bir atmosferde gerçekleşen program, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerinden biri oldu.

Çorum Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık, Muharrem Ayı'nın İslam alemi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, bu mübarek ayın birlik, kardeşlik, hoşgörü ve paylaşma duygularını güçlendirdiğini ifade etti.

Palabıyık, “Muharrem Ayı, yardımlaşmanın, dayanışmanın ve bereketin simgesidir. Bizler de bu manevi atmosferi hem esnafımız hem de vatandaşlarımızla paylaşmak istedik. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin, tuttuğumuz oruçları ve yaptığımız hayırları kabul buyursun” dedi.

Oda Başkanı Cumhur Palabıyık, oda olarak toplumsal dayanışmayı güçlendiren benzer sosyal etkinlikleri önümüzdeki süreçte de sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR