Bulgaristan Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Anguel Tcholakov, beraberindeki iş insanları ve akademisyenlerden oluşan heyetle birlikte Boğazkale’yi ziyaret etti.

Boğazkale Belediye Başkanı Adem Özel’in ev sahipliğinde yapılan ziyarete Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İlhan Ambarkütükoğlu ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yücel Uyanık da yer aldı. İlçenin tarihî, kültürel ve turistik değerleri hakkında değerlendirmelerde bulunulan ziyarette bölgenin tanıtımı ile ekonomik ve kültürel işbirliği imkânları ele alındı.

Boğazkale Belediye Başkanı Adem Özel, Büyükelçi Tcholakov ve beraberindeki heyete ilgisinden dolayı teşekkür ederek; “Büyükelçimize gösterdiği samimiyet ve işbirliği iradesi için teşekkür ediyorum. Kendilerini ve heyet üyelerini en kısa sürede ilçemizde yeniden ağırlamayı diliyorum” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi