Mayıs ayında inşaat üretimi yıllık yüzde 3 azaldı, aylık yüzde 0,4 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Bölge Müdürlüğü Mayıs ayı İnşaat Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, inşaat üretimi yıllık yüzde 3 azaldı. İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Mayıs ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 azaldı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 6,2 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 3,3 azaldı.

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Mayıs ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,1 azaldı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 0,2 azaldı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 1,4 azaldı.

Muhabir: SELDA FINDIK