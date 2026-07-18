Rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Çorum’un tanınmış ve sevilen simalarından ÇNR Fotoğraf Stüdyosu sahibi Atilla Uzunçınar'ın babası Alaaddin Uzunçınar (66), son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir hastanede tedavi gören ve son 2 gündür yoğun bakımda bulunan Uzunçınar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Uzunçınar’ın vefat haberi ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Merhum Alaaddin Uzunçınar'ın cenazesi, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi'nde İsmail Güçlü’nün gülbengleri eşliğinde düzenlenen Hakka yürüme ve helallik alma erkanının ardından Ulu Mezarlık'ta toprağa verildi.

Cenaze törenine; CHP İl Başkan Yardımcısı Güngör Atak, CHP önceki dönem İl Başkanı Cengiz Atlas, CHP önceki dönem Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, Çorum Basın Derneği Başkanı Erkan Karaca, bazı sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi