Edinilen bilgilere göre, dün Kafkasevler Mahallesi Küçük Abdullah Caddesi'nde sabahın erken saatlerinde Çorum Belediyesi ekipleri tarafından kaldırım yenileme çalışması başlatıldı.

Çalışmalar devam ederken bazı kişilerin, belediye çalışanlarından izin aldıklarını öne sürerek sabah saatlerinde iki farklı araca kaldırım taşı yüklediği görüldü. Durumun belediyeye ihbar edilmesi üzerine söz konusu kişiler uyarıldı. Ancak iddiaya göre uyarılara rağmen akşam saatlerinde bu kez farklı bir araçla aynı bölgeden üç sefer daha kaldırım taşı alındı.

Olayın ardından harekete geçen zabıta ekipleri, yaptıkları incelemede taşları alan kişinin çalışma yapılan bölgeden yaklaşık iki mahalle uzaklıkta ikamet ettiğini ve kaldırım taşlarını kendi evinin önüne götürdüğünü tespit etti. Zabıta ekiplerinin müdahalesi ve uyarısının ardından çalışma alanından alınan kaldırım taşları yeniden belediye ekiplerinin çalışma yaptığı bölgeye getirildi. Kaldırım taşlarının yeniden çalışma alanına getirildiği anlar bir vatandaşın cep telefonu görüntüsüne yansıdı.