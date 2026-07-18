Çorum Ticaret Borsası Meclis Başkanı, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (DSYB) Başkanı Yılmaz Kaya ile Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, Ankara’da üst düzey ziyaretlerde bulundu.

Türkiye Odalar Borsalar Birliği’nde gerçekleştirilen “Reel Sektör &Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı”na katılan Yılmaz Kaya ve Naki Özkubat’a Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Tuna Eser eşlik etti.

Çorum Ticaret Borsası heyeti daha sonra ise Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen'i ziyaret etti.

Yılmaz Kaya ile Naki Özkubat’ı kabul eden Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen ile samimi bir atmosferde geçen görüşmede; Çorum bölgesindeki tarım ve hayvancılık faaliyetleri, yetiştiricilerin ve üreticilerin durumu ile sektörün beklentileri üzerine karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

Gerçekleştirilen verimli ziyaretin ardından sosyal medya hesabı üzerinden kısa bir açıklama yapan Kaya ve Özkubat, Bakan Yardımcısı Gümen'in gösterdiği misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çorum Ticaret Borsası yöneticileri daha sonra ise Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik ve Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Emre Gürçay'ı da ziyaret ederek bir süre görüştü.

Görüşmede hayvancılık sektöründeki gelişmeler, üreticilerin beklentileri ve Çorum’daki sektörün mevcut durumu hakkında değerlendirmelerde bulunulduğu belirtildi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR