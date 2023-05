14 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimler öncesi günlerdir gece – gündüz sahada yoğun bir tempoda çalışmalar yapan ve toplumun tüm kesimleri ile görüşen Bekir Özsaçmacı, en büyük sorun ve eksiklikleri yerinde tespit etti.

“EGEMENLİĞİMİZİ KISITLAYAN BU DÜZEN ARTIK DEĞİŞİYOR”

Vatandaşların işsizlikten, hayat pahalılığından, temel gıdalara ulaşamamaktan, zorunlu ihtiyaçlarını karşılayamamaktan yakındığını dile getiren Özsaçmacı, Millet İttifakı iktidarı ile sorunlara neşter vuracaklarını açıkladı.

Milletvekili Adayı Özsaçmacı, “Çorum’un en büyük zenginliklerinden biri bereketli toprakları. Ancak bu kötü yönetim bizi buğdayda, nohutta bile dışarıya bağımlı hale getirdi. Egemenliğimizi kısıtlayan bu düzen artık değişiyor. Türkiye tarım ve hayvancılıkta kendi kendine yetecek, çok kısa bir süre içinde ihracat devi olacak” diye konuştu.

“KÖYLERDE EKİPLER OLUŞTURACAĞIZ”

Özsaçmacı, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Gıda bağımsızlığını sağlamadan büyümek ve gelişmek mümkün değil. Tarımda planlı üretime geçeceğiz, arazileri koruyarak tümünün ekilmesini sağlayacağız. Kamuya ait tarım işletmelerine, yani Atatürk’ün mirası olan TİGEM varlıklarına sahip çıkacağız. Bu alanları tohum ve hayvancılık üretiminde ve ıslahında kullanıp üretilen tohumları ve damızlık hayvanları çiftçilere ücretsiz vereceğiz. Bu çalışmalar için köylerde ekipler oluşturacağız.

Gıda mühendisleri atanacak, veterinerler atanacak, ziraat mühendisleri atanacak, ziraat teknisyenleri atanacak. Köy okulları açılıp öğretmenler atanacak.

“HAYVANCILIKTA ATILIMA GEÇİYORUZ”

Köylerde veteriner, ziraat mühendisi ve ziraat teknisyeninden oluşan ekipler kurulacağız. Çiftçilere hastalık tedavisi, aşı ve toprak analizi, bitki sağlığı gibi her konuda ücretsiz destek sağlanacak. Sisteme katılmak isteyen ailelere 10 büyükbaş, 10 küçükbaş gebe hayvan hibe edilecek. Beş yılda 3 milyon 750 bin büyükbaş, 7,5 milyon da küçükbaş üreterek çiftçiye ücretsiz dağıtacağız. Hayvan varlığımızı her yıl yüzde 20 artırarak hayvancılıkta büyük bir atılım gerçekleştireceğiz.

“ÇİFTÇİ ZARAR ETMEYECEK”

Çiftçiyle beraber çalışacağız. Yemi, gübreyi, enerjiyi yerinde üretecek ekosistemler kurulacak. Gıdanın ucuzlamasını sağlayacağız ve gerektiğinde tarımsal maliyetleri sübvanse edeceğiz. Süt üreticisi de et üreticisi de zarar etmeyecek. Çiftçilerimizi zarar ettirmeden hem gıda fiyatlarını düşüreceğiz hem de gıda güvenliğimizi hızla sağlayacağız.

Gübre ve yem konusunda hızla ithalat bağımlılığının önüne geçip üretici girdilerini azaltacağız. Bizim sistemimizde çiftçi malını, mahsulünü verdiği an parasını alacak. Üretirken devleti yanında görecek. Bu da hemen vatandaşın mutfağına yansıyacak.” (Haber Merkezi)