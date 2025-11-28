Çorum Tarım ve Orman Müdürlüğü, bakanlık tarafından hazırlanan yeni iç kontrol yönergesinin uygulanmasına yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Tarım Orman İl Müdür Yardımcısı Bayram Rıdvan Dikici başkanlığında düzenlenen toplantıya şube yöneticileri ile iç kontrol sisteminde görevli personel katıldı. Toplantıda, yeni yönergeyle birlikte iç kontrol süreçlerinde yapılan güncellemeler, risk belirleme çalışmaları, kurum içi görev dağılımı ve sorumlulukların güncel çerçevesi ele alındı. Ayrıca uygulama aşamasında dikkat edilmesi gereken noktalar detaylı şekilde değerlendirildi.

Eğitim kapsamında, kurumun iç kontrol mekanizmasının daha etkin yürütülmesi, risk yönetimi kültürünün güçlendirilmesi ve kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılması hedeflendi.

Yetkililer, iç kontrol sisteminin güçlü olmasının, hem kurumsal işleyiş hem de hizmet standartları açısından önemli olduğuna dikkat çekti. Toplantının, iç kontrol süreçlerinin sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi için yapılan çalışmaların bir parçası olarak düzenlendiği belirtildi.

Muhabir: Haber Merkezi