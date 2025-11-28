Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, tarımsal üretimin merkezinde yer alan çiftçilerle doğrudan temas kurmayı amaçlayan “Cuma Buluşmaları” programını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, Osmancık, Laçin ve merkezdeki köylerde üreticilerle bir araya gelerek sahadaki güncel ihtiyaçları, sorunları ve tarımsal gelişmeleri yerinde değerlendirdi.

Buluşmalarda üreticilere TARSİM (Tarım Sigortaları) hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Çiftçilerin emeklerinin doğal afetlere karşı güvence altına alınması, risk yönetimi bilincinin artırılması ve tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla sigorta sisteminin önemi aktarıldı.

Ayrıca saha ekipleri, Tarım Sayımı çalışmalarının ülkenin gerçek üretim potansiyelinin belirlenmesi açısından taşıdığı kritik role değinirken, üreticilerin bu sürece katkı vermesinin gerekliliğini vurguladı.

Programda, 2026 Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kapsamında kayıtların güncel tutulmasının yeni dönem desteklerinden etkin yararlanmak, dijital kayıt sistemine uyum sağlamak ve çiftçilerin bürokratik yükünü azaltmak için önemli olduğu üreticilere aktarıldı.

Tarım İl Müdürü Hasan Taş da bu kapsamda merkeze Güney Köyü’nde üreticilerle biraraya gelerek sorunları, beklentileri ve tarımsal gelişmeleri yerinde değerlendirdi. İl Müdürü Taş, yeni Destekleme Modeli hakkında bilgi vererek, üreticilerin gelirini artıracak ve üretimde dengeyi sağlayacak yenilikleri paylaştı.

Taş ayrıca köydeki ekiliş alanlarında detaylı fenolojik gözlemlerde bulunup, bitkilerin gelişim dönemlerini yerinde inceleyip ürünlerin mevcut büyüme evrelerini, iklim koşullarının gelişim üzerindeki etkilerini, verim tahminlerini etkileyebilecek olası riskleri, sulama, gübreleme ve bakım ihtiyaçlarını bilimsel yöntemlerle değerlendirdi.

