Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, LÖSEV Haftası kapsamında bağlı kuruluşu 0-18 Yaş Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde anlamlı bir farkındalık programı düzenledi. Etkinlikte, lösemili çocuklara moral vermek ve toplumda lösemi konusunda duyarlılık oluşturmak amacıyla çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi.

Program, LÖSEV’in çalışmaları hakkında yapılan bilgilendirme sunumuyla başladı. Ardından çocuklar, çalışanlar ve gönüllü büyüklerin katılımıyla maske boyama etkinliği düzenlendi. Etkinlikte boyanan her maske için “bir umudu”, gökyüzüne bırakılan turuncu balonlar için “bir gülüşü” temsil ettiği vurgulandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, lösemiyle mücadele eden çocukların motivasyonunu artırmayı hedefleyen bu etkinlikte iyiliğin, paylaşmanın ve dayanışmanın önemine dikkat çekti. Çocukların süreç boyunca yalnız olmadıklarını hissettirmek amacıyla düzenlenen kutlamada, kurum çalışanları ve gönüllüler çocuklara eşlik etti.

Açıklamada, LÖSEV’in “kahraman çocuklarına” destek olmanın ve farkındalığı büyütmenin önemine vurgu yapılarak, “Birlikte daha güçlü, birlikte daha umut doluyuz” mesajı paylaşıldı.

Muhabir: Haber Merkezi