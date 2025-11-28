Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Aile ve Toplum Hizmetleri Birimi koordinesinde, “Bağımsızlığımız, Hafızamız, Tarihimiz” temasıyla düzenlenen “Aile Yılı Söyleşisi” kapsamında “Yaşlılık ve Toplumsal Hayat” konulu program, Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Program İl Müdürü Sahit Aydın’ın konuşması ile başladı. Yaşlı nüfusun her geçen gün arttığına dikkat çekerek, bu artışın toplumun tüm kesimleri için yeni sosyal sorumluluk alanları oluşturduğunu ifade eden Aydın, ayrıca, yaşlı bireylerin bilgi, birikim ve tecrübelerinin toplumsal hafızamız açısından taşıdığı öneme de değinerek, “Yaşlılarımız bizim hafızamız, kökümüz ve geleceğe yön veren değerlerimizdir. Onların toplum içindeki etkin rollerini güçlendirmek hepimizin ortak görevidir” sözleriyle Aile Yılı etkinliklerinin önemini vurguladı.

Söyleşiye konuşmacı olarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geriatri Bölümü Uzman Doktoru Suna Bürkük ile Gerontolog Aynur Celt katıldı.

Uzman Dr. Suna Bürkük, sunumunda yaşlılık döneminde ortaya çıkan sağlık sorunlarına, koruyucu hekimlik uygulamalarına ve yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik tıbbi yaklaşımlara değindi. Ayrıca, aktif yaşlanma kavramının hem fiziksel hem de ruhsal açıdan önemine dikkat çekti.

Gerontolog Aynur Celt ise yaşlı bireylerin toplumsal yaşam içindeki rollerine odaklanarak, sosyal katılımın yaşlıların ruhsal ve bilişsel sağlık üzerindeki olumlu etkilerini anlattı. Celt: “Yaşlı bireylerin toplumsal yaşama aktif katılımı, sadece onların değil toplumun da zenginliğidir.” ifadeleriyle yaşlılık dönemine bakış açısının değişmesi gerektiğini vurguladı.

Katılımcılar, yaşlılık süreci, bakım hizmetleri, sosyal destek mekanizmaları ve yerel düzeyde geliştirilebilecek yaşlı dostu uygulamalar hakkında sorular yönelterek söyleşiye aktif olarak katıldı. Bu etkileşimli ortam, etkinliği daha verimli ve katılımcı bir hale getirdi.

İl Müdürü Aydın program sonunda konuşmacılara teşekkür belgesi verdi.

