Alt yapıdan üst yapıya kadar birçok alanda çalışmalarına devam eden Çorum Belediyesi yeni yerleşim yerlerinde de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Mehmet Akif Ersoy 3. Cadde’de oluşan yeni yerleşim yerlerinin yanı sıra daha sonra ki yıllarda yapılacak olan yerleşim yerleri için çalışmalar başlatan Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri 260 metre uzunluğunda atık su hattı çalışmaları yapıyor. Bölgede sonraki yıllarda oluşabilecek ihtiyaçlarında önüne geçmeyi hedefleyen ekiplerinin 300 mm çapında borularla tamamlayacağı altyapı çalışmalarının ardından üst yapı çalışmaları hız kazanacak.

Muhabir: Haber Merkezi