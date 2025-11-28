Sungurlu’da isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever, ilçedeki mahalle marketlerinde borcu bulunan ihtiyaç sahibi 56 vatandaşın toplam 155 bin 420 liralık borcunu kapattı.

İlçede Akçay, Örnekevler, Hacettepe, Karşıyaka ve Yenihayat mahallelerinde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşların marketlerde biriken gıda borçları, hayırsever tarafından ödenerek defterlerden silindi.

Market sahipleri, yapılan bu anlamlı yardımın birçok ailenin yüzünü güldürdüğünü belirterek hayırsevere teşekkür etti. Vatandaşlar ise zor günlerinde yapılan bu destekten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, hayırsevere dua etti.

Muhabir: AA AJANS