Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, çocukların dini ve kültürel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla anlamlı bir projeyi hayata geçirdi. İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Sitesinde kalan 13–18 yaş aralığındaki çocuklar için “Peygamberimin Hayatını Okuyarak Öğreniyorum” projesi kapsamında okuma halkası oluşturuldu.

Proje, çocukların Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) örnek hayatını daha yakından tanımalarını, O’nun ahlakını, merhametini ve rehberliğini içselleştirmelerini hedefliyor. Her ay farklı bir kitabın okunacağı etkinlikte, çocukların dini, kültürel ve tarihî bilgilerinin gelişmesi amaçlanıyor.

İlk buluşmada çocuklar belirlenen kitabı birlikte okuyarak, okuma sonrasında öğrendiklerini analiz edip fikir alışverişinde bulundu. Programda, Peygamberimizin yaşamından alınacak derslerin günlük hayata nasıl yansıtılabileceği üzerine sohbetler gerçekleştirildi.

Kurum yetkilileri, bu tür projelerin çocukların hem manevi gelişimine katkı sağladığını hem de kitap okuma alışkanlıklarını güçlendirdiğini belirtti. Proje kapsamında her ay düzenli olarak yapılacak okuma halkalarının sonunda, okuduklarını en iyi yorumlayan ve Peygamber sevgisini en içten şekilde ifade eden üç öğrenciye özel hediyeler takdim edilecek.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ